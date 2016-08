Y después de la graduación, ¿qué sigue?

Desde que cursamos los primeros años de la educación primaria y vamos tomando consciencia de que nos preparamos para el futuro, también empezamos a contar los años que nos faltan para algo que la mayoría ve como un sueño, “terminar los estudios”.

Cuando llegamos a sexto de primaria todavía vemos muy lejano el día en que dejaremos de ir a la escuela, pero nos consolamos pensando que ya sólo faltan la secundaria y la prepa. Ya entrados en esta última etapa, empezamos a tomarnos en serio la pregunta que antes nos fastidiara o nos dejara indiferentes, ¿qué vamos a estudiar en la universidad?

En otros tiempos era viable plantearse la opción de no elegir una carrera universitaria y entrar directamente a la vida laboral o al mundo de los negocios. Pero con los avances científicos y tecnológicos de las últimas décadas, y el ambiente tan competitivo de los mercados actuales, la llamada educación media superior está cada vez más cerca de lo básico.

Elegir una profesión no es asunto sencillo y menos para un adolescente. ¿Cómo sabré qué quiero hacer durante los próximos veinte o treinta años, si a veces no sé lo que quiero hacer mañana? Sin embargo, ésa es precisamente la etapa en que nos toca decidirnos por una vocación, de acuerdo con nuestros modelos educativos.

Tal vez no todos estén tan perdidos. Algunos reciben orientación, o imposiciones, de la familia, los maestros y hasta de los amigos. Otros tienen más claro lo que les gusta o aquello para lo que son más hábiles, y buscan profesiones en las que puedan poner en práctica sus talentos. Y también están los que cuentan con la determinación y el apoyo necesarios para esperar un tiempo antes de lanzarse a la vida universitaria; optan por conseguir trabajo, hacer actividades voluntarias o tomar cursos que fortalezcan su aprendizaje y les den tiempo y experiencia para definirse mejor.

Luego de todo ese recorrido, se llega finalmente a la etapa universitaria. Se toman buenas y malas decisiones; se cambia de carrera o se llega con tenacidad hasta el final. Hay más aprendizaje, descubrimientos, estudio, desarrollo de habilidades, muchas experiencias nuevas y, finalmente, ¡llega el anhelado día de la graduación! ¿Es entonces cuando al fin terminamos de estudiar?

Sin ánimo de causar desaliento, me temo que la respuesta es no. Recuerdo que cuando me titulé y el asunto se volvió del dominio público en el vecindario por algunos días (ya saben cómo son las familias mexicanas), una vecina dijo, después de felicitarme: “Yo que te conocí desde que estabas así de pequeñito y, mírate, ya terminaste la carrera”. ¿Terminar? Eso también creía yo, pero en realidad apenas empezaba.

Y no es que mi propósito fuera el de jamás abrir un libro después de la universidad. De lo que sí pensé que me había librado, al menos por un buen tiempo, era de los cursos, los maestros y, sobre todo, los exámenes. Pero ese “buen tiempo” fue de apenas un año, porque pronto me di cuenta de que para desarrollar mi carrera en estricto sentido, es decir, para ejercer adecuadamente mi profesión, necesitaba especializarme en ciertas áreas, mejorar en el manejo de al menos dos idiomas y probablemente hacer un posgrado.

¿Qué sigue después de la graduación? En el mejor de los casos, el trabajo. Pero para tener más oportunidades en este ámbito y, sobre todo, para hacerlo bien, es preciso reconocer que el estudio y el desarrollo de habilidades no terminan. Junto a la vida laboral, el ejercicio actual de las profesiones demanda una constante preparación; aprendizaje de idiomas, clases de informática, diplomados para médicos generales o maestrías en la especialidad que se halla elegido.

Pero hay una buena noticia en lo que parece una interminable sucesión de estudios. La constante formación también nos mantiene en constante cambio, y esto amplía el panorama de nuestras oportunidades.